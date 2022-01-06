Минздрав ввел бустерную COVID-вакцинацию для всех совершеннолетних 06.01.2022 17:00 Министерство здравоохранения одобрило введение в Украине бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех людей старше 18 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на странице в ... подробнее →

Россия разблокировала поставки угля для Луганской ТЭС 06.01.2022 15:00 Россия пропустила 60 вагонов с энергетическим углем для Луганской тепловой электростанции в городе Счастье. Об этом сообщила представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим ... подробнее →