Минздрав ввел бустерную COVID-вакцинацию для всех совершеннолетних

06.01.2022 17:00

Министерство здравоохранения одобрило введение в Украине бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех людей старше 18 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на странице в ... подробнее →

Россия разблокировала поставки угля для Луганской ТЭС

06.01.2022 15:00

Россия пропустила 60 вагонов с энергетическим углем для Луганской тепловой электростанции в городе Счастье. Об этом сообщила представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 января

06.01.2022 13:00

В Украине за последние 24 часа выявили 6 632 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно больше показателя за вторник. Прирост продолжается вторые сутки подряд, сообщает Минздрав ... подробнее →

В полиции назвали причину смерти трех человек на «Азовстали» в Мариуполе

06.01.2022 11:00

4 января в неэксплуатируемом цехе комбината «Азовсталь» в Мариуполе нашли тела двух мужчин и подростка. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского РУП . Как выяснили правоохранители, ... подробнее →

Сутки в ООС: четыре обстрела, ВСУ без потерь

06.01.2022 10:00

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в четверг, 6 ... подробнее →

Боррель побывал на линии разграничения в Станице Луганской

06.01.2022 09:00

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе визита в Украину впервые побывал на линии разграничения в Донбассе, где заявил о поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности, ... подробнее →

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