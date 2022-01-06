Минздрав ввел бустерную COVID-вакцинацию для всех совершеннолетних06.01.2022 17:00
Министерство здравоохранения одобрило введение в Украине бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех людей старше 18 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на странице в ... подробнее →
Россия разблокировала поставки угля для Луганской ТЭС06.01.2022 15:00
Россия пропустила 60 вагонов с энергетическим углем для Луганской тепловой электростанции в городе Счастье. Об этом сообщила представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 января06.01.2022 13:00
В Украине за последние 24 часа выявили 6 632 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно больше показателя за вторник. Прирост продолжается вторые сутки подряд, сообщает Минздрав ... подробнее →
В полиции назвали причину смерти трех человек на «Азовстали» в Мариуполе06.01.2022 11:00
4 января в неэксплуатируемом цехе комбината «Азовсталь» в Мариуполе нашли тела двух мужчин и подростка. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского РУП . Как выяснили правоохранители, ... подробнее →
Сутки в ООС: четыре обстрела, ВСУ без потерь06.01.2022 10:00
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в четверг, 6 ... подробнее →
Боррель побывал на линии разграничения в Станице Луганской06.01.2022 09:00
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе визита в Украину впервые побывал на линии разграничения в Донбассе, где заявил о поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности, ... подробнее →
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