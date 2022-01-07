"Нафтогаз" установил на Донбассе 11 "умных" остановок07.01.2022 17:00
В Донецкой и Луганской областях установлены 11 "умных" остановок общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции. В частности, при координации Минреинтеграции, в рамках ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 января07.01.2022 15:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 7 177 новых подтвержденных случаев COVID-19, что превышает показатель предыдущего дня, когда выявили 6 632 новых больных. Об этом в пятницу, 7 января, ... подробнее →
В "ЛНР" объявили очередные "военные сборы"07.01.2022 13:00
Группировка "ЛНР" проводит очередные "военные сборы резервистов". Такой указ издал глава группировки Леонид Пасечник, сообщают местные СМИ. В "ЛНР" заявляют, что проводят сборы "в целях подготовки и ... подробнее →
На КПП Гоптовка у жителя ОРДО нашли 7,5 миллионов рублей в обшивке машины (ВИДЕО)07.01.2022 11:00
6 января, пограничники Харьковского погранотряда совместно с работниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу крупной суммы валюты. Об этом сообщает Госпогранслужба . ... подробнее →
В Украине началась онлайн-запись на бустерную вакцинацию07.01.2022 10:00
На бустерную вакцинацию против COVID-19 для всех желающих старше 18 лет можно записаться онлайн. Об этом сообщает официальный канал медицинской информационной системы Helsi. Получить бустерную дозу ... подробнее →
В зоне ООС два обстрела за сутки07.01.2022 09:00
На Донбассе за минувшие сутки зафиксировано два обстрела со стороны сепаратистов, без потерь у ВСУ. С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом в пятницу, 7 ... подробнее →
- В Дружковке подорожал проезд в общественном транспорте10:00
- Сутки в ООС: два обстрела, ВСУ без потерь09:00
- В Северодонецке "заминировали" несколько торговых центров14:00
- Опубликован список победителей очередного отбора для получения льготной ипотеки ВПЛ11:00
- За сутки на Донбассе три нарушения режима прекращения огня, ранен военный10:00
- Донецкая и Луганская ОВГА приняли решение по местным выборам в марте14:00
- Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе временно прекратили работу11:00
- Сутки в ООС: один обстрел, смертельно ранен украинский воин09:00
- В ОРДО заявили о начале экспорта колбасных изделий в Россию16:00
- Гумкоридором под Донецком в понедельник воспользовались 265 человек14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 января11:00
- В Дружковке подорожал проезд в общественном транспорте10:00
- Сутки в ООС: два обстрела, ВСУ без потерь09:00
- Хакеры атаковали украинские правительственные сайты и "Дію"08:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 января15:00
- В Северодонецке "заминировали" несколько торговых центров14:00
- В Вене начались переговоры Россия - ОБСЕ13:00
- Опубликован список победителей очередного отбора для получения льготной ипотеки ВПЛ11:00
- За сутки на Донбассе три нарушения режима прекращения огня, ранен военный10:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры 17:00
- Двухуровневая квартира: особенности, достоинства и недостатки17:15
- На Сході України запустили першу венчурну студію для стартапів17:00
- Донецкая и Луганская ОВГА приняли решение по местным выборам в марте
- В ОРДО заявили о начале экспорта колбасных изделий в Россию
- Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе временно прекратили работу
- Опубликован список победителей очередного отбора для получения льготной ипотеки ВПЛ
- Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов питания
- Создана интерактивная карта скоплений войск РФ вокруг Украины
- Гадания в Старый новый год
- На Донбассе погибли два украинских воина
- Гумкоридором под Донецком в понедельник воспользовались 265 человек
- Сутки в ООС: один обстрел, смертельно ранен украинский воин