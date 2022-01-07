"Нафтогаз" установил на Донбассе 11 "умных" остановок

07.01.2022 17:00

В Донецкой и Луганской областях установлены 11 "умных" остановок общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции. В частности, при координации Минреинтеграции, в рамках ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 января

07.01.2022 15:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 7 177 новых подтвержденных случаев COVID-19, что превышает показатель предыдущего дня, когда выявили 6 632 новых больных. Об этом в пятницу, 7 января, ... подробнее →

В "ЛНР" объявили очередные "военные сборы"

07.01.2022 13:00

Группировка "ЛНР" проводит очередные "военные сборы резервистов". Такой указ издал глава группировки Леонид Пасечник, сообщают местные СМИ. В "ЛНР" заявляют, что проводят сборы "в целях подготовки и ... подробнее →

На КПП Гоптовка у жителя ОРДО нашли 7,5 миллионов рублей в обшивке машины (ВИДЕО)

07.01.2022 11:00

6 января, пограничники Харьковского погранотряда совместно с работниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу крупной суммы валюты. Об этом сообщает Госпогранслужба . ... подробнее →

В Украине началась онлайн-запись на бустерную вакцинацию

07.01.2022 10:00

На бустерную вакцинацию против COVID-19 для всех желающих старше 18 лет можно записаться онлайн. Об этом сообщает официальный канал медицинской информационной системы Helsi. Получить бустерную дозу ... подробнее →

В зоне ООС два обстрела за сутки

07.01.2022 09:00

На Донбассе за минувшие сутки зафиксировано два обстрела со стороны сепаратистов, без потерь у ВСУ. С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом в пятницу, 7 ... подробнее →

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