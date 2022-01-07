"Нафтогаз" установил на Донбассе 11 "умных" остановок07.01.2022 17:00
В Донецкой и Луганской областях установлены 11 "умных" остановок общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции. В частности, при координации Минреинтеграции, в рамках ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 января07.01.2022 15:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 7 177 новых подтвержденных случаев COVID-19, что превышает показатель предыдущего дня, когда выявили 6 632 новых больных. Об этом в пятницу, 7 января, ... подробнее →
В "ЛНР" объявили очередные "военные сборы"07.01.2022 13:00
Группировка "ЛНР" проводит очередные "военные сборы резервистов". Такой указ издал глава группировки Леонид Пасечник, сообщают местные СМИ. В "ЛНР" заявляют, что проводят сборы "в целях подготовки и ... подробнее →
На КПП Гоптовка у жителя ОРДО нашли 7,5 миллионов рублей в обшивке машины (ВИДЕО)07.01.2022 11:00
6 января, пограничники Харьковского погранотряда совместно с работниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу крупной суммы валюты. Об этом сообщает Госпогранслужба . ... подробнее →
В Украине началась онлайн-запись на бустерную вакцинацию07.01.2022 10:00
На бустерную вакцинацию против COVID-19 для всех желающих старше 18 лет можно записаться онлайн. Об этом сообщает официальный канал медицинской информационной системы Helsi. Получить бустерную дозу ... подробнее →
В зоне ООС два обстрела за сутки07.01.2022 09:00
На Донбассе за минувшие сутки зафиксировано два обстрела со стороны сепаратистов, без потерь у ВСУ. С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом в пятницу, 7 ... подробнее →
- Сутки в ООС: 10 обстрелов, есть раненый09:00
- Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня11:00
- Сегодня в Донецке временно перекроют движение транспорта в районе «Донгормаша»08:00
- На КПВВ Станица Луганская уже вакцинировались более 70 человек (ВИДЕО)17:00
- На Донетчине двоих мужчин будут судить за кинопиратство15:00
- В прифронтовой Авдеевке возобновил работу городской суд11:00
- Делегация Парламента Великобритании посетила зону ООС09:00
- В зоне ООС возобновились обстрелы08:00
- СБУ разоблачила 13 членов НВФ "Луганский округ донских казаков"17:00
- В Мариупольской ТГ приступили к работе пять "шерифов"16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 января10:00
- Сутки в ООС: 10 обстрелов, есть раненый09:00
- Гороскоп на неделю с 24 по 30 января15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 января13:00
- Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня11:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- С понедельника Ивано-Франковская область переходит в красную карантинную зону14:00
- 22 января - День Соборности Украины12:00
- Прогноз погоды на выходные10:00
- Сегодня в Донецке временно перекроют движение транспорта в районе «Донгормаша»08:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Гороскоп на неделю с 24 по 30 января
- Сегодня в Донецке временно перекроют движение транспорта в районе «Донгормаша»
- В зоне ООС возобновились обстрелы
- На Донетчине двоих мужчин будут судить за кинопиратство
- Делегация Парламента Великобритании посетила зону ООС
- Укрепить иммунитет – легко!
- На КПВВ Станица Луганская уже вакцинировались более 70 человек (ВИДЕО)
- Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня
- 22 января - День Соборности Украины
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 января