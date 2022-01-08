В Израиле создали "ковид-калькулятор"08.01.2022 17:00
В Израиле создали "ковид-калькулятор", который позволяет математически "просчитать" вероятность тяжелого хода болезни и смертности при инфицировании COVID-19, передает Апостроф . Об этом сообщил на ... подробнее →
В Луганске ввели компенсацию на оплату проезда в общественном транспорте08.01.2022 15:00
"Горадминистрация" неподконтрольного Луганска приняла постановление "Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданам отдельных категорий, проживающим на территории ЛНР, на ... подробнее →
На Рождество через гумкоридор в Еленовке прошли 183 человека08.01.2022 13:00
Гуманитарным коридором в Еленовке 7 января воспользовалось 183 человека. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". В ОРДО запущено 18 транспортных средств и 109 человек, в обратном направлении ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 января08.01.2022 11:00
На выходных в Украине резко сократилось количество выявленных случаев COVID-19. Соответствующие данные обнародовала пресс-служба МОЗ . "За сутки 07 января в Украине зафиксировано 3 195 новых ... подробнее →
На Донбассе три обстрела за сутки08.01.2022 10:00
За предыдущие сутки сепаратисты трижды нарушили режим прекращения огня, один из которых был с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом в субботу, 8 января, сообщили в ... подробнее →
Франция и Германия инициировали встречу лидеров нормандской четверки08.01.2022 09:00
Франция и Германия инициировали встречу лидеров нормандской четверки в течение ближайших недель. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 7 января. "С канцлером Шольцем мы ... подробнее →
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