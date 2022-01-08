В Израиле создали "ковид-калькулятор" 08.01.2022 17:00 В Израиле создали "ковид-калькулятор", который позволяет математически "просчитать" вероятность тяжелого хода болезни и смертности при инфицировании COVID-19, передает Апостроф . Об этом сообщил на ... подробнее →

На Рождество через гумкоридор в Еленовке прошли 183 человека 08.01.2022 13:00 Гуманитарным коридором в Еленовке 7 января воспользовалось 183 человека. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". В ОРДО запущено 18 транспортных средств и 109 человек, в обратном направлении ... подробнее →