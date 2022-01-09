Гороскоп на неделю с 10 по 16 января09.01.2022 17:00
ОВЕН У Овнов марта и первой декады апреля в эти дни есть вероятность проявить себя на работе настолько активно и творчески, что не только осуществите все запланированное ранее, но и, возможно, ... подробнее →
На Херсонщине ухудшилась COVID-ситуация09.01.2022 15:00
В Украине по состоянию на 9 января в Херсонской области ухудшились показатели по заболеваемости коронавирусом. Динамика уровня госпитализаций в регионе соответствует "оранжевому" уровню ... подробнее →
Красный Крест запустил программу поддержки жителей прифронтовых районов Луганщины09.01.2022 13:00
Международный Комитет Красного Креста (МККК) сообщает о начале регистрации для участия в программе гуманитарной помощи на 2022 г. в с. Муратово, г. Горное, г. Золотое-1,2 и с. Светличное Луганской ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 января09.01.2022 11:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них заразились 163 ребенка и 33 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . За ... подробнее →
ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий09.01.2022 10:00
На всей территории Украины в воскресенье, 9 января, ожидается ухудшении погодных условий. В частности, мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. I уровень опасности, сообщает пресс-служба ГСЧС. "9 ... подробнее →
Сутки в ООС: шесть нарушений перемирия, есть раненый09.01.2022 09:00
На Донбассе в районе проведения операции за прошедшие сутки зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Из них два - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом ... подробнее →
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