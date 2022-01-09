Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 09.01.2022 17:00 ОВЕН У Овнов марта и первой декады апреля в эти дни есть вероятность проявить себя на работе настолько активно и творчески, что не только осуществите все запланированное ранее, но и, возможно, ... подробнее →

На Херсонщине ухудшилась COVID-ситуация 09.01.2022 15:00 В Украине по состоянию на 9 января в Херсонской области ухудшились показатели по заболеваемости коронавирусом. Динамика уровня госпитализаций в регионе соответствует "оранжевому" уровню ... подробнее →