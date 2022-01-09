Гороскоп на неделю с 10 по 16 января

09.01.2022 17:00

ОВЕН У Овнов марта и первой декады апреля в эти дни есть вероятность проявить себя на работе настолько активно и творчески, что не только осуществите все запланированное ранее, но и, возможно, ... подробнее →

На Херсонщине ухудшилась COVID-ситуация

09.01.2022 15:00

В Украине по состоянию на 9 января в Херсонской области ухудшились показатели по заболеваемости коронавирусом. Динамика уровня госпитализаций в регионе соответствует "оранжевому" уровню ... подробнее →

Красный Крест запустил программу поддержки жителей прифронтовых районов Луганщины

09.01.2022 13:00

Международный Комитет Красного Креста (МККК) сообщает о начале регистрации для участия в программе гуманитарной помощи на 2022 г. в с. Муратово, г. Горное, г. Золотое-1,2 и с. Светличное Луганской ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 января

09.01.2022 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них заразились 163 ребенка и 33 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . За ... подробнее →

ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

09.01.2022 10:00

На всей территории Украины в воскресенье, 9 января, ожидается ухудшении погодных условий. В частности, мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. I уровень опасности, сообщает пресс-служба ГСЧС. "9 ... подробнее →

Сутки в ООС: шесть нарушений перемирия, есть раненый

09.01.2022 09:00

На Донбассе в районе проведения операции за прошедшие сутки зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Из них два - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом ... подробнее →

Показано c 1 по 6 (из 6 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх