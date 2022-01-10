Два банка объявили о начале выдачи пластиковых карт єПідтримка10.01.2022 17:00
В Украине с 10 января началась выдача физических банковских карт єПідтримка для выплаты одной тысячи гривен полностью вакцинированным гражданам. Карты выдают Альфа-Банк и Monobank, передает ... подробнее →
Жители Донбасса могут получить гранты на обучение от DRC10.01.2022 15:00
Жителеям Донецкой и Луганской областей, а также внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые проживают в этих двух областях предлагают получить гранты для повышения навыков и дохода. Об этом сообщает ... подробнее →
"ЦРБ ДНР" анонсировал выдачу автокредитов10.01.2022 13:00
Так называемый "Центральный республиканский банк ДНР" планирует в 2022 году расширить линейку потребительских кредитов и кредитов для бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе "финучреждения". "В ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 января10.01.2022 11:00
За сутки 9 января в Украине зафиксированы 1969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 94, медработников – 41). Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
В Женеве состоялся первый раунд переговоров США и России10.01.2022 09:00
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, как прошел первый раунд переговоров США и России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США. 9 января в Женеве заместитель ... подробнее →
На Донбассе два обстрела, ранен военный10.01.2022 08:00
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе дважды нарушили режим тишины, в результате чего ранение получил украинский военнослужащий. С начала текущих суток нарушений не зафиксировано Об этом в ... подробнее →
- Сутки в ООС: 10 обстрелов, есть раненый09:00
- Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня11:00
- Сегодня в Донецке временно перекроют движение транспорта в районе «Донгормаша»08:00
- На КПВВ Станица Луганская уже вакцинировались более 70 человек (ВИДЕО)17:00
- На Донетчине двоих мужчин будут судить за кинопиратство15:00
- В прифронтовой Авдеевке возобновил работу городской суд11:00
- Делегация Парламента Великобритании посетила зону ООС09:00
- В зоне ООС возобновились обстрелы08:00
- СБУ разоблачила 13 членов НВФ "Луганский округ донских казаков"17:00
- В Мариупольской ТГ приступили к работе пять "шерифов"16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 января10:00
- Сутки в ООС: 10 обстрелов, есть раненый09:00
- Гороскоп на неделю с 24 по 30 января15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 января13:00
- Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня11:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- С понедельника Ивано-Франковская область переходит в красную карантинную зону14:00
- 22 января - День Соборности Украины12:00
- Прогноз погоды на выходные10:00
- Сегодня в Донецке временно перекроют движение транспорта в районе «Донгормаша»08:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Гороскоп на неделю с 24 по 30 января
- Сегодня в Донецке временно перекроют движение транспорта в районе «Донгормаша»
- В зоне ООС возобновились обстрелы
- На Донетчине двоих мужчин будут судить за кинопиратство
- Делегация Парламента Великобритании посетила зону ООС
- Укрепить иммунитет – легко!
- На КПВВ Станица Луганская уже вакцинировались более 70 человек (ВИДЕО)
- Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня
- 22 января - День Соборности Украины
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 января