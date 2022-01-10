Два банка объявили о начале выдачи пластиковых карт єПідтримка

10.01.2022 17:00

В Украине с 10 января началась выдача физических банковских карт єПідтримка для выплаты одной тысячи гривен полностью вакцинированным гражданам. Карты выдают Альфа-Банк и Monobank, передает ... подробнее →

Жители Донбасса могут получить гранты на обучение от DRC

10.01.2022 15:00

Жителеям Донецкой и Луганской областей, а также внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые проживают в этих двух областях предлагают получить гранты для повышения навыков и дохода. Об этом сообщает ... подробнее →

"ЦРБ ДНР" анонсировал выдачу автокредитов

10.01.2022 13:00

Так называемый "Центральный республиканский банк ДНР" планирует в 2022 году расширить линейку потребительских кредитов и кредитов для бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе "финучреждения". "В ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 января

10.01.2022 11:00

За сутки 9 января в Украине зафиксированы 1969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 94, медработников – 41). Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

В Женеве состоялся первый раунд переговоров США и России

10.01.2022 09:00

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, как прошел первый раунд переговоров США и России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США. 9 января в Женеве заместитель ... подробнее →

На Донбассе два обстрела, ранен военный

10.01.2022 08:00

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе дважды нарушили режим тишины, в результате чего ранение получил украинский военнослужащий. С начала текущих суток нарушений не зафиксировано Об этом в ... подробнее →

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