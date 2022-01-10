Два банка объявили о начале выдачи пластиковых карт єПідтримка 10.01.2022 17:00 В Украине с 10 января началась выдача физических банковских карт єПідтримка для выплаты одной тысячи гривен полностью вакцинированным гражданам. Карты выдают Альфа-Банк и Monobank, передает ... подробнее →

Жители Донбасса могут получить гранты на обучение от DRC 10.01.2022 15:00 Жителеям Донецкой и Луганской областей, а также внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые проживают в этих двух областях предлагают получить гранты для повышения навыков и дохода. Об этом сообщает ... подробнее →