Два банка объявили о начале выдачи пластиковых карт єПідтримка10.01.2022 17:00
В Украине с 10 января началась выдача физических банковских карт єПідтримка для выплаты одной тысячи гривен полностью вакцинированным гражданам. Карты выдают Альфа-Банк и Monobank, передает ... подробнее →
Жители Донбасса могут получить гранты на обучение от DRC10.01.2022 15:00
Жителеям Донецкой и Луганской областей, а также внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые проживают в этих двух областях предлагают получить гранты для повышения навыков и дохода. Об этом сообщает ... подробнее →
"ЦРБ ДНР" анонсировал выдачу автокредитов10.01.2022 13:00
Так называемый "Центральный республиканский банк ДНР" планирует в 2022 году расширить линейку потребительских кредитов и кредитов для бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе "финучреждения". "В ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 января10.01.2022 11:00
За сутки 9 января в Украине зафиксированы 1969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 94, медработников – 41). Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
В Женеве состоялся первый раунд переговоров США и России10.01.2022 09:00
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, как прошел первый раунд переговоров США и России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США. 9 января в Женеве заместитель ... подробнее →
На Донбассе два обстрела, ранен военный10.01.2022 08:00
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе дважды нарушили режим тишины, в результате чего ранение получил украинский военнослужащий. С начала текущих суток нарушений не зафиксировано Об этом в ... подробнее →
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