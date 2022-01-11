Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона11.01.2022 18:00
Сезон в АПЛ перешагнул за экватор, и настала пора подвести некоторые итоги. Уже сейчас можно сказать, что первое место разыграют между собой «МанСити», «Ливерпуль» и ... подробнее →
Гадания в Старый новый год11.01.2022 17:00
В канун Старого Нового года с 13 на 14 января украинцы отмечают Щедрый вечер или Меланки. Праздник богат традициями и обрядами, а также наполнен волшебством и особой магией. На Щедрый вечер готовят ... подробнее →
В ОРДО заявили о начале экспорта колбасных изделий в Россию11.01.2022 16:00
Енакиевский мясокомбинат отгрузил первые полторы тонны колбасных изделий в Ростовскую область. Об этом сообщили в "минагропроме ДНР". "Первая партия колбасных изделий отправилась на экспорт в ... подробнее →
На Донетчине создан виртуальный 3D-тур по соляным шахтам11.01.2022 15:00
На Донетчине завершена работа над уникальным виртуальным 3D-туром соляными шахтами в городе Соледар, автором которой выступил фотограф-переселенец и создатель проекта Travelbox VR Сергей Орлик. Об ... подробнее →
Гумкоридором под Донецком в понедельник воспользовались 265 человек11.01.2022 14:00
Линию разграничения между ОРДО и подконтрольной Украине территорией 10 января пересекли по гумкоридору 265 человек. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". Отмечается, что в "республику" ... подробнее →
В Мариуполе начали работу точки сбора новогодних елей11.01.2022 13:00
В Мариуполе появились места складирования хвойных деревьев. Цель – обеспечение чистоты и порядка на территории города, а также недопущение образования несанкционированных свалок, сообщили в ... подробнее →
Зеленский встретился с политсоветниками Нормандии11.01.2022 12:00
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 января, провел встречу с политическими советниками стран нормандского формата, сообщает его пресс-служба. Так, Киев посетили советник канцлера ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 января11.01.2022 11:00
За сутки 10 января в Украине зафиксировано 5 429 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 306, медработников — 168). Об этом свидетельствуют данные ... подробнее →
Россия на переговорах в Женеве не ответила на призывы к деэскалации11.01.2022 09:00
Американская и российская стороны провели семичасовой раунд переговоров в Швейцарии в понедельник 10 января, чтобы найти дипломатический путь для ослабления напряженности в Европе. Об этом сообщает ... подробнее →
На Донбассе погибли два украинских воина11.01.2022 08:00
За прошедшие сутки в зоне проведения ООС зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Двое военных погибли, выполняя задание на заминированной местности. Об этом во вторник, 11 января, ... подробнее →
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- В Мариуполе начали работу точки сбора новогодних елей13:00
- Зеленский встретился с политсоветниками Нормандии12:00
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