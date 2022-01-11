Гадания в Старый новый год 11.01.2022 17:00 В канун Старого Нового года с 13 на 14 января украинцы отмечают Щедрый вечер или Меланки. Праздник богат традициями и обрядами, а также наполнен волшебством и особой магией. На Щедрый вечер готовят ... подробнее →

На Донетчине создан виртуальный 3D-тур по соляным шахтам 11.01.2022 15:00 На Донетчине завершена работа над уникальным виртуальным 3D-туром соляными шахтами в городе Соледар, автором которой выступил фотограф-переселенец и создатель проекта Travelbox VR Сергей Орлик. Об ... подробнее →