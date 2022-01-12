В Минобороны Украины начали работу военные советники из США

12.01.2022 18:00

В директорате политики в сфере обороны Министерства обороны Украины 11 января на постоянной основе начали работу советники от США Крис Риззо и Тодд Браун. Об этом идет речь в сообщении на странице ... подробнее →

В НАТО отказали России по вопросу о членстве Украины

12.01.2022 17:00

На заседании совета Россия-НАТО в среду, 12 января, РФ призвала НАТО отказаться от приема Украины в Альянс и получила отказ, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге . По его словам, союзники ... подробнее →

Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов питания

12.01.2022 15:00

В Украине расширили список товаров с ограниченной максимальной 10%-ной наценкой при розничной торговле. Соответствующее решение в среду, 12 января, принято на заседании Кабмина . Так, спислк дополнен ... подробнее →

Донецкая и Луганская ОВГА приняли решение по местным выборам в марте

12.01.2022 14:00

В конце декабря 2021 года ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской областным ВГА за выводами о возможности организации подготовки и проведения 27 марта 2022 года первых местных выборов в отдельных ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 января

12.01.2022 13:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 7 117 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом в среду, 12 января, сообщает Министерство здравоохранения . "За сутки, 11 января, в Украине зафиксировано ... подробнее →

Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе временно прекратили работу

12.01.2022 11:00

Мобильные отделения "Ощадбанка", которые ездят по фронтовому Донбассу и позволяют жителям совершать денежные операции и получать выплаты, временно прекратили свою работу. Об этом сообщает ... подробнее →

Сутки в ООС: один обстрел, смертельно ранен украинский воин

12.01.2022 09:00

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксирован один обстрел позиций ООС, в результате которых погиб военный. Об этом в среду, 12 января, сообщили в пресс-центре штаба ООС. Так, в сторону ... подробнее →

Россия начала новые военные учения у границ Украины

12.01.2022 08:00

В Западном военном округе России во вторник, 11 января, стартовали масштабные военные учения в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях, сообщает пресс-служба округа. В учениях ... подробнее →

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