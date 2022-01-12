В Минобороны Украины начали работу военные советники из США12.01.2022 18:00
В директорате политики в сфере обороны Министерства обороны Украины 11 января на постоянной основе начали работу советники от США Крис Риззо и Тодд Браун. Об этом идет речь в сообщении на странице ... подробнее →
В НАТО отказали России по вопросу о членстве Украины12.01.2022 17:00
На заседании совета Россия-НАТО в среду, 12 января, РФ призвала НАТО отказаться от приема Украины в Альянс и получила отказ, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге . По его словам, союзники ... подробнее →
Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов питания12.01.2022 15:00
В Украине расширили список товаров с ограниченной максимальной 10%-ной наценкой при розничной торговле. Соответствующее решение в среду, 12 января, принято на заседании Кабмина . Так, спислк дополнен ... подробнее →
Донецкая и Луганская ОВГА приняли решение по местным выборам в марте12.01.2022 14:00
В конце декабря 2021 года ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской областным ВГА за выводами о возможности организации подготовки и проведения 27 марта 2022 года первых местных выборов в отдельных ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 января12.01.2022 13:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 7 117 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом в среду, 12 января, сообщает Министерство здравоохранения . "За сутки, 11 января, в Украине зафиксировано ... подробнее →
Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе временно прекратили работу12.01.2022 11:00
Мобильные отделения "Ощадбанка", которые ездят по фронтовому Донбассу и позволяют жителям совершать денежные операции и получать выплаты, временно прекратили свою работу. Об этом сообщает ... подробнее →
Сутки в ООС: один обстрел, смертельно ранен украинский воин12.01.2022 09:00
За прошедшие сутки на Донбассе зафиксирован один обстрел позиций ООС, в результате которых погиб военный. Об этом в среду, 12 января, сообщили в пресс-центре штаба ООС. Так, в сторону ... подробнее →
Россия начала новые военные учения у границ Украины12.01.2022 08:00
В Западном военном округе России во вторник, 11 января, стартовали масштабные военные учения в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях, сообщает пресс-служба округа. В учениях ... подробнее →
- В Дружковке подорожал проезд в общественном транспорте10:00
- Сутки в ООС: два обстрела, ВСУ без потерь09:00
- В Северодонецке "заминировали" несколько торговых центров14:00
- Опубликован список победителей очередного отбора для получения льготной ипотеки ВПЛ11:00
- За сутки на Донбассе три нарушения режима прекращения огня, ранен военный10:00
- Донецкая и Луганская ОВГА приняли решение по местным выборам в марте14:00
- Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе временно прекратили работу11:00
- Сутки в ООС: один обстрел, смертельно ранен украинский воин09:00
- В ОРДО заявили о начале экспорта колбасных изделий в Россию16:00
- Гумкоридором под Донецком в понедельник воспользовались 265 человек14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 января11:00
- В Дружковке подорожал проезд в общественном транспорте10:00
- Сутки в ООС: два обстрела, ВСУ без потерь09:00
- Хакеры атаковали украинские правительственные сайты и "Дію"08:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 января15:00
- В Северодонецке "заминировали" несколько торговых центров14:00
- В Вене начались переговоры Россия - ОБСЕ13:00
- Опубликован список победителей очередного отбора для получения льготной ипотеки ВПЛ11:00
- За сутки на Донбассе три нарушения режима прекращения огня, ранен военный10:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры 17:00
- Двухуровневая квартира: особенности, достоинства и недостатки17:15
- На Сході України запустили першу венчурну студію для стартапів17:00
- Донецкая и Луганская ОВГА приняли решение по местным выборам в марте
- В ОРДО заявили о начале экспорта колбасных изделий в Россию
- Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе временно прекратили работу
- Опубликован список победителей очередного отбора для получения льготной ипотеки ВПЛ
- Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов питания
- Создана интерактивная карта скоплений войск РФ вокруг Украины
- Гадания в Старый новый год
- На Донбассе погибли два украинских воина
- Гумкоридором под Донецком в понедельник воспользовались 265 человек
- Сутки в ООС: один обстрел, смертельно ранен украинский воин