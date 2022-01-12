В Минобороны Украины начали работу военные советники из США 12.01.2022 18:00 В директорате политики в сфере обороны Министерства обороны Украины 11 января на постоянной основе начали работу советники от США Крис Риззо и Тодд Браун. Об этом идет речь в сообщении на странице ... подробнее →

В НАТО отказали России по вопросу о членстве Украины 12.01.2022 17:00 На заседании совета Россия-НАТО в среду, 12 января, РФ призвала НАТО отказаться от приема Украины в Альянс и получила отказ, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге . По его словам, союзники ... подробнее →

Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов питания 12.01.2022 15:00 В Украине расширили список товаров с ограниченной максимальной 10%-ной наценкой при розничной торговле. Соответствующее решение в среду, 12 января, принято на заседании Кабмина . Так, спислк дополнен ... подробнее →