Услуги для ветеранов переходят в онлайн

13.01.2022 17:00

В последнюю пленарную неделю 2021 года Верховная Рада приняла закон о введении Единого государственного реестра ветеранов и электронного удостоверения. Диджитализация должна сделать получение ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 января

13.01.2022 15:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировали более 10 тысяч случаев коронавируса, что значительно превышает показатель минувшего дня, когда сообщалось о семи тысячах случаев. Об этом в четверг, 13 ... подробнее →

В Северодонецке "заминировали" несколько торговых центров

13.01.2022 14:00

Сегодня, 13 января, в полицию Северодонецка поступило анонимная информация о минировании торговых центров. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганщины. "Правоохранители в срочном порядке ... подробнее →

В Вене начались переговоры Россия - ОБСЕ

13.01.2022 13:00

В Вене началось заседание Постоянного совета ОБСЕ. Как ожидается, на нем российская сторона выступит со своими предложениями по так называемым "гарантиям безопасности". Об этом сообщается на сайте ... подробнее →

Опубликован список победителей очередного отбора для получения льготной ипотеки ВПЛ

13.01.2022 11:00

12 января состоялся очередной отбор победителей в рамках программы льготного кредитования жилья для переселенцев при поддержке правительства Германии. Об этом сообщает пресс-центр Министерства по ... подробнее →

За сутки на Донбассе три нарушения режима прекращения огня, ранен военный

13.01.2022 10:00

За минувшие сутки на Донбассе сепаратисты трижды нарушали режим прекращения огня, боевое травмирование получил украинский военный. Об этом в четверг, 13 января, сообщает пресс-центр штаба ООС. ... подробнее →

Международная федерация хоккея отказалась признавать "Суперлигу" Бориса Колесникова

13.01.2022 09:00

Международная федерация хоккея (IHHF) не признает хоккейную Суперлигу Украины, созданную президентом хоккейного клуба "Донбасс" Борисом Колесниковым в ноябре 2021 года после скандала с Федерацией ... подробнее →

Создана интерактивная карта скоплений войск РФ вокруг Украины

13.01.2022 08:00

Радио Донбасс.Реалии создало интерактивную карту присутствия российских войск у границ Украины и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Радио Свобода ... подробнее →

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