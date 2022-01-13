Услуги для ветеранов переходят в онлайн 13.01.2022 17:00 В последнюю пленарную неделю 2021 года Верховная Рада приняла закон о введении Единого государственного реестра ветеранов и электронного удостоверения. Диджитализация должна сделать получение ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 января 13.01.2022 15:00 В Украине за минувшие сутки зафиксировали более 10 тысяч случаев коронавируса, что значительно превышает показатель минувшего дня, когда сообщалось о семи тысячах случаев. Об этом в четверг, 13 ... подробнее →

В Северодонецке "заминировали" несколько торговых центров 13.01.2022 14:00 Сегодня, 13 января, в полицию Северодонецка поступило анонимная информация о минировании торговых центров. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганщины. "Правоохранители в срочном порядке ... подробнее →