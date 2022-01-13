Услуги для ветеранов переходят в онлайн13.01.2022 17:00
В последнюю пленарную неделю 2021 года Верховная Рада приняла закон о введении Единого государственного реестра ветеранов и электронного удостоверения. Диджитализация должна сделать получение ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 января13.01.2022 15:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировали более 10 тысяч случаев коронавируса, что значительно превышает показатель минувшего дня, когда сообщалось о семи тысячах случаев. Об этом в четверг, 13 ... подробнее →
В Северодонецке "заминировали" несколько торговых центров13.01.2022 14:00
Сегодня, 13 января, в полицию Северодонецка поступило анонимная информация о минировании торговых центров. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганщины. "Правоохранители в срочном порядке ... подробнее →
В Вене начались переговоры Россия - ОБСЕ13.01.2022 13:00
В Вене началось заседание Постоянного совета ОБСЕ. Как ожидается, на нем российская сторона выступит со своими предложениями по так называемым "гарантиям безопасности". Об этом сообщается на сайте ... подробнее →
Опубликован список победителей очередного отбора для получения льготной ипотеки ВПЛ13.01.2022 11:00
12 января состоялся очередной отбор победителей в рамках программы льготного кредитования жилья для переселенцев при поддержке правительства Германии. Об этом сообщает пресс-центр Министерства по ... подробнее →
За сутки на Донбассе три нарушения режима прекращения огня, ранен военный13.01.2022 10:00
За минувшие сутки на Донбассе сепаратисты трижды нарушали режим прекращения огня, боевое травмирование получил украинский военный. Об этом в четверг, 13 января, сообщает пресс-центр штаба ООС. ... подробнее →
Международная федерация хоккея отказалась признавать "Суперлигу" Бориса Колесникова13.01.2022 09:00
Международная федерация хоккея (IHHF) не признает хоккейную Суперлигу Украины, созданную президентом хоккейного клуба "Донбасс" Борисом Колесниковым в ноябре 2021 года после скандала с Федерацией ... подробнее →
Создана интерактивная карта скоплений войск РФ вокруг Украины13.01.2022 08:00
Радио Донбасс.Реалии создало интерактивную карту присутствия российских войск у границ Украины и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Радио Свобода ... подробнее →
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