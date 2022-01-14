Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 января14.01.2022 11:00
В Украине за минувшие сутки выявили более 10 тысяч новых случаев заражения COVID-19, что почти на уровне вчерашнего показателя. Об этом сообщает Минздрав Украины . "За сутки 13 января в Украине ... подробнее →
В Дружковке подорожал проезд в общественном транспорте14.01.2022 10:00
В Дружковке повысили тарифы на проезд в городском транспорте с 6 до 9 грн. Решение принято на заседании исполнительного комитета Дружковского городского совета 12 января, сообщает пресс-служба ... подробнее →
Сутки в ООС: два обстрела, ВСУ без потерь14.01.2022 09:00
За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих нет. Об этом в пятницу, ... подробнее →
Хакеры атаковали украинские правительственные сайты и "Дію"14.01.2022 08:00
В ночь с 13 на 14 января хакеры совершили глобальную атаку на сайты Кабинета министров и отдельных министерств. Также временно недоступен сайт "Дія", пишет УП . В Минобразования сообщили, что в связи ... подробнее →
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