Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 января 14.01.2022 11:00 В Украине за минувшие сутки выявили более 10 тысяч новых случаев заражения COVID-19, что почти на уровне вчерашнего показателя. Об этом сообщает Минздрав Украины . "За сутки 13 января в Украине ... подробнее →

В Дружковке подорожал проезд в общественном транспорте 14.01.2022 10:00 В Дружковке повысили тарифы на проезд в городском транспорте с 6 до 9 грн. Решение принято на заседании исполнительного комитета Дружковского городского совета 12 января, сообщает пресс-служба ... подробнее →

Сутки в ООС: два обстрела, ВСУ без потерь 14.01.2022 09:00 За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих нет. Об этом в пятницу, ... подробнее →