В Украине могут разрешить множественное гражданство 14.01.2022 17:00 Конституция Украины запрещает украинцам иметь другое гражданство. Хотя нелегально у паспортов других государств есть и чиновники, и депутаты. Законное двойное гражданство было одним из предвыборных ... подробнее →

В "Дії" изменили алгоритм цифровой подписи (ВИДЕО) 14.01.2022 13:00 В приложении "Дія" обновили цифровую подпись. Теперь она доступна без движений головой. Об этом сообщает канал "Дії" в Telegram. "Мир быстро меняется, технологии развиваются, а "Дия" также не ... подробнее →