В Украине могут разрешить множественное гражданство14.01.2022 17:00
Конституция Украины запрещает украинцам иметь другое гражданство. Хотя нелегально у паспортов других государств есть и чиновники, и депутаты. Законное двойное гражданство было одним из предвыборных ... подробнее →
ВОЗ одобрила ещё два препарата от COVID-1914.01.2022 16:00
Всемирная организация здравоохранения внесла в список препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19, два новых лекарства. Рекомендации опубликованы в журнале BMJ, сообщает Корреспондент.net . ... подробнее →
В ОРЛО участника НВФ посадили в тюрьму за шпионаж в пользу Украины14.01.2022 15:00
В "ЛНР" к 13 годам приговорили члена своего же НВФ, обвинив в "шпионаже". Об этом сообщили местные силовики. Следствием якобы было установлено, что подсудимый, отбывая наказание в Мариуполе, был ... подробнее →
В "Дії" изменили алгоритм цифровой подписи (ВИДЕО)14.01.2022 13:00
В приложении "Дія" обновили цифровую подпись. Теперь она доступна без движений головой. Об этом сообщает канал "Дії" в Telegram. "Мир быстро меняется, технологии развиваются, а "Дия" также не ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 января14.01.2022 11:00
В Украине за минувшие сутки выявили более 10 тысяч новых случаев заражения COVID-19, что почти на уровне вчерашнего показателя. Об этом сообщает Минздрав Украины . "За сутки 13 января в Украине ... подробнее →
В Дружковке подорожал проезд в общественном транспорте14.01.2022 10:00
В Дружковке повысили тарифы на проезд в городском транспорте с 6 до 9 грн. Решение принято на заседании исполнительного комитета Дружковского городского совета 12 января, сообщает пресс-служба ... подробнее →
Сутки в ООС: два обстрела, ВСУ без потерь14.01.2022 09:00
За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих нет. Об этом в пятницу, ... подробнее →
Хакеры атаковали украинские правительственные сайты и "Дію"14.01.2022 08:00
В ночь с 13 на 14 января хакеры совершили глобальную атаку на сайты Кабинета министров и отдельных министерств. Также временно недоступен сайт "Дія", пишет УП . В Минобразования сообщили, что в связи ... подробнее →
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