В Украине могут разрешить множественное гражданство

14.01.2022 17:00

Конституция Украины запрещает украинцам иметь другое гражданство. Хотя нелегально у паспортов других государств есть и чиновники, и депутаты. Законное двойное гражданство было одним из предвыборных ... подробнее →

ВОЗ одобрила ещё два препарата от COVID-19

14.01.2022 16:00

Всемирная организация здравоохранения внесла в список препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19, два новых лекарства. Рекомендации опубликованы в журнале BMJ, сообщает Корреспондент.net . ... подробнее →

В ОРЛО участника НВФ посадили в тюрьму за шпионаж в пользу Украины

14.01.2022 15:00

В "ЛНР" к 13 годам приговорили члена своего же НВФ, обвинив в "шпионаже". Об этом сообщили местные силовики. Следствием якобы было установлено, что подсудимый, отбывая наказание в Мариуполе, был ... подробнее →

В "Дії" изменили алгоритм цифровой подписи (ВИДЕО)

14.01.2022 13:00

В приложении "Дія" обновили цифровую подпись. Теперь она доступна без движений головой. Об этом сообщает канал "Дії" в Telegram. "Мир быстро меняется, технологии развиваются, а "Дия" также не ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 января

14.01.2022 11:00

В Украине за минувшие сутки выявили более 10 тысяч новых случаев заражения COVID-19, что почти на уровне вчерашнего показателя. Об этом сообщает Минздрав Украины . "За сутки 13 января в Украине ... подробнее →

В Дружковке подорожал проезд в общественном транспорте

14.01.2022 10:00

В Дружковке повысили тарифы на проезд в городском транспорте с 6 до 9 грн. Решение принято на заседании исполнительного комитета Дружковского городского совета 12 января, сообщает пресс-служба ... подробнее →

Сутки в ООС: два обстрела, ВСУ без потерь

14.01.2022 09:00

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих нет. Об этом в пятницу, ... подробнее →

Хакеры атаковали украинские правительственные сайты и "Дію"

14.01.2022 08:00

В ночь с 13 на 14 января хакеры совершили глобальную атаку на сайты Кабинета министров и отдельных министерств. Также временно недоступен сайт "Дія", пишет УП . В Минобразования сообщили, что в связи ... подробнее →

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