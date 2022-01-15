Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 января 15.01.2022 13:00 В Украине три дня фиксируют более 10 тысяч случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 15 января. Так, накануне выявили 10 569 новых подтвержденных случаев COVID-19 против 10 ... подробнее →

В "серой зоне" начался ремонт водовода Горловка-Торецк 15.01.2022 11:00 Жители прифронтового Торецка с 25 декабря оставались без воды. К ремонту не могли приступить из-за того, что оккупанты не давали гарантий соблюдения режима "тишины". Вчера такие гарантии были наконец ... подробнее →