В Украине из-за непогоды обесточены более 1400 населенных пунктов

15.01.2022 17:00

В результате сложных погодных условий (сильных порывов ветра) в Украине обесточено 1418 населенных пунктов, сообщает пресс-служба ГСЧС в субботу, 15 января. Проблемы с электроснабжением возникли в ... подробнее →

В Краматорске сильный ветер сорвал c флагштока самый большой флаг Украины на Донетчине

15.01.2022 15:00

Мощный ветер, который обрушился на Краматорск 14 января, сорвал самый большой флаг Украины на Донетчине с флагштока в парке «Юбилейний». Об этом сообщает Краматорск Пост . Мэр города, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 января

15.01.2022 13:00

В Украине три дня фиксируют более 10 тысяч случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 15 января. Так, накануне выявили 10 569 новых подтвержденных случаев COVID-19 против 10 ... подробнее →

В "серой зоне" начался ремонт водовода Горловка-Торецк

15.01.2022 11:00

Жители прифронтового Торецка с 25 декабря оставались без воды. К ремонту не могли приступить из-за того, что оккупанты не давали гарантий соблюдения режима "тишины". Вчера такие гарантии были наконец ... подробнее →

На Донбассе за сутки дважды нарушен режим тишины

15.01.2022 10:00

За минувшие сутки на Донбассе дважды нарушили режим тишины, военнослужащие не пострадали. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в субботу, 15 января. Один из обстрелов осуществлен с ... подробнее →

ЦИК запретила проводить выборы в 18 прифронтовых громадах Донбасса

15.01.2022 09:00

Центральная избирательная комиссия рассмотрела заключение от Донецкой и Луганской областных государственных администраций о невозможности организации подготовки и проведения 27 марта 2022 первых ... подробнее →

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