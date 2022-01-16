Гороскоп на неделю с 17 по 23 января

16.01.2022 17:00

ОВЕН На этой неделе обстоятельства явно будут играть на руку рожденным в марте, и они сумеют сплотить вокруг себя единомышленников и друзей. Полезным будет поразмыслить над своими планами. У Овнов ... подробнее →

В Microsoft рассказали о результатах расследования кибератаки на госсайты Украины

16.01.2022 15:00

Хакерская атака на государственные сайты в Украине связана с вредоносным программным обеспечением. Используемый софт был предназначен для вывода целевых устройств из строя. Об этом сообщает центр ... подробнее →

В ГПСУ рассказали о работе КПВВ с ОРДЛО на минувшей неделе

16.01.2022 13:00

На Донбассе движение на пропускных пунктах проходило в штатном режиме. На КПВВ проводились проверки граждан. Об этом сообщает ГПСУ. В соответствии с решением Командующего операции Объединенных сил ... подробнее →

Сутки на Донбассе прошли без обстрелов

16.01.2022 11:00

На Донбассе в течение минувших суток соблюдался режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 16 января. "За прошедшие сутки, 15 января, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 января

16.01.2022 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6 379 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, при том, что до этого три дня подряд выявляли свыше 10 тысяч заражений. Об этом сообщает Минздрав в ... подробнее →

Шахтер подписал вингера Аякса

16.01.2022 09:00

Донецкий Шахтер объявил о трансфере атакующего полузащитника амстердамского Аякса Давида Нереса, сообщает пресс-служба клуба. 24-летний бразилец подписал с "горняками" контракт, рассчитанный до 31 ... подробнее →

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