Гороскоп на неделю с 17 по 23 января16.01.2022 17:00
ОВЕН На этой неделе обстоятельства явно будут играть на руку рожденным в марте, и они сумеют сплотить вокруг себя единомышленников и друзей. Полезным будет поразмыслить над своими планами. У Овнов ... подробнее →
В Microsoft рассказали о результатах расследования кибератаки на госсайты Украины16.01.2022 15:00
Хакерская атака на государственные сайты в Украине связана с вредоносным программным обеспечением. Используемый софт был предназначен для вывода целевых устройств из строя. Об этом сообщает центр ... подробнее →
В ГПСУ рассказали о работе КПВВ с ОРДЛО на минувшей неделе16.01.2022 13:00
На Донбассе движение на пропускных пунктах проходило в штатном режиме. На КПВВ проводились проверки граждан. Об этом сообщает ГПСУ. В соответствии с решением Командующего операции Объединенных сил ... подробнее →
Сутки на Донбассе прошли без обстрелов16.01.2022 11:00
На Донбассе в течение минувших суток соблюдался режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 16 января. "За прошедшие сутки, 15 января, ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 января16.01.2022 10:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6 379 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, при том, что до этого три дня подряд выявляли свыше 10 тысяч заражений. Об этом сообщает Минздрав в ... подробнее →
Шахтер подписал вингера Аякса16.01.2022 09:00
Донецкий Шахтер объявил о трансфере атакующего полузащитника амстердамского Аякса Давида Нереса, сообщает пресс-служба клуба. 24-летний бразилец подписал с "горняками" контракт, рассчитанный до 31 ... подробнее →
- Сутки в ООС: 10 обстрелов, есть раненый09:00
- Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня11:00
- Сегодня в Донецке временно перекроют движение транспорта в районе «Донгормаша»08:00
- На КПВВ Станица Луганская уже вакцинировались более 70 человек (ВИДЕО)17:00
- На Донетчине двоих мужчин будут судить за кинопиратство15:00
- В прифронтовой Авдеевке возобновил работу городской суд11:00
- Делегация Парламента Великобритании посетила зону ООС09:00
- В зоне ООС возобновились обстрелы08:00
- СБУ разоблачила 13 членов НВФ "Луганский округ донских казаков"17:00
- В Мариупольской ТГ приступили к работе пять "шерифов"16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 января10:00
- Сутки в ООС: 10 обстрелов, есть раненый09:00
- Гороскоп на неделю с 24 по 30 января15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 января13:00
- Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня11:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- С понедельника Ивано-Франковская область переходит в красную карантинную зону14:00
- 22 января - День Соборности Украины12:00
- Прогноз погоды на выходные10:00
- Сегодня в Донецке временно перекроют движение транспорта в районе «Донгормаша»08:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Гороскоп на неделю с 24 по 30 января
- Сегодня в Донецке временно перекроют движение транспорта в районе «Донгормаша»
- В зоне ООС возобновились обстрелы
- На Донетчине двоих мужчин будут судить за кинопиратство
- Делегация Парламента Великобритании посетила зону ООС
- Укрепить иммунитет – легко!
- На КПВВ Станица Луганская уже вакцинировались более 70 человек (ВИДЕО)
- Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня
- 22 января - День Соборности Украины
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 января