Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 16.01.2022 17:00 ОВЕН На этой неделе обстоятельства явно будут играть на руку рожденным в марте, и они сумеют сплотить вокруг себя единомышленников и друзей. Полезным будет поразмыслить над своими планами. У Овнов ... подробнее →

В Microsoft рассказали о результатах расследования кибератаки на госсайты Украины 16.01.2022 15:00 Хакерская атака на государственные сайты в Украине связана с вредоносным программным обеспечением. Используемый софт был предназначен для вывода целевых устройств из строя. Об этом сообщает центр ... подробнее →