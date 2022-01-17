Мобильные подразделения Ощадбанка на Донбассе возобновили работу 17.01.2022 17:00 Передвижные мобильные подразделения Ощадбанка вблизи линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях на этой неделе возобновили работу после капремонта. Об этом сообщили в министерстве по ... подробнее →

В Станице Луганской заработал новый медпункт 17.01.2022 16:00 Семейный врач Станично-Луганского центра первичной медико-санитарной помощи провела первый прием пациентов в медицинском пункте временного базирования, который был отремонтирован гуманитарной миссией ... подробнее →

В многоэтажке Донецка сгорело 7 квартир 17.01.2022 15:00 В оккупированном Донецке на выходных в результате пожара в многоэтажке на проспекте Панфилова, 6 на четвертом этаже сгорели семь квартир. Во время осмотра помещений в одной из квартир обнаружен труп ... подробнее →