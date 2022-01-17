Мобильные подразделения Ощадбанка на Донбассе возобновили работу17.01.2022 17:00
Передвижные мобильные подразделения Ощадбанка вблизи линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях на этой неделе возобновили работу после капремонта. Об этом сообщили в министерстве по ... подробнее →
В Станице Луганской заработал новый медпункт17.01.2022 16:00
Семейный врач Станично-Луганского центра первичной медико-санитарной помощи провела первый прием пациентов в медицинском пункте временного базирования, который был отремонтирован гуманитарной миссией ... подробнее →
В многоэтажке Донецка сгорело 7 квартир17.01.2022 15:00
В оккупированном Донецке на выходных в результате пожара в многоэтажке на проспекте Панфилова, 6 на четвертом этаже сгорели семь квартир. Во время осмотра помещений в одной из квартир обнаружен труп ... подробнее →
Ситуация на КПВВ Донбасса утром 17 января17.01.2022 14:00
Сегодня, 17 января, все КПВВ в районе проведения ООС открыты с 08:00 до 16:00, однако фактически пропускные операции происходят только на двух, это "Станица Луганская" и "Новотроицкое". Об этом ... подробнее →
Фильм о детях Донбасса представят на Берлинском кинофестивале17.01.2022 13:00
Документальный фильм "Терриконы" Тараса Томенко отобран в конкурсную программу 72-го Берлинского кинофестиваля, передает Укргоскино. Мировая премьера созданной при поддержке Госкино киноленты ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 января17.01.2022 12:00
В Украине по состоянию на 17 января зафиксировано 5072 новых случая COVID-19. Умерли от коронавируса 78 человек. Об этом сообщает Минздрав . Больше всего заражений за сутки во Львовской области ... подробнее →
Порошенко вернулся в Украину, где его ждет суд (ВИДЕО)17.01.2022 11:00
Петр Порошенко, который провел последние недели в дипломатическом турне в странах Европы, прилетел в Киев 17 января рейсовым самолетом из Варшавы (борт сел в аэропорту Киев (Жуляны) в 09:03), сообщает ... подробнее →
Украинский военный ранен возле Екатериновки на Донбассе17.01.2022 10:00
За прошедшие сутки, 16 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбук. Так, в сторону Екатериновки ... подробнее →
На Донетчине восстановили подачу воды в Торецк17.01.2022 09:00
16 января был завершен ремонт на водопроводе "Горловка — Торецк". Устранены все ранее обнаруженные порывы. Возобновлена работа фильтровальной станции. Началась подача и раскачка воды на город. ... подробнее →
Житель Харькова предложил свою землю под базу НАТО17.01.2022 08:00
Харьковчанин написал заявление в НАТО - хочет вступить в Альянс. Об этом сообщает Telegram-канал Инсайдер UA в воскресенье, 16 января. "Мужчина выразил желание лично вступить в Альянс и предлагает ... подробнее →
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