Мобильные подразделения Ощадбанка на Донбассе возобновили работу

17.01.2022 17:00

Передвижные мобильные подразделения Ощадбанка вблизи линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях на этой неделе возобновили работу после капремонта. Об этом сообщили в министерстве по ... подробнее →

В Станице Луганской заработал новый медпункт

17.01.2022 16:00

Семейный врач Станично-Луганского центра первичной медико-санитарной помощи провела первый прием пациентов в медицинском пункте временного базирования, который был отремонтирован гуманитарной миссией ... подробнее →

В многоэтажке Донецка сгорело 7 квартир

17.01.2022 15:00

В оккупированном Донецке на выходных в результате пожара в многоэтажке на проспекте Панфилова, 6 на четвертом этаже сгорели семь квартир. Во время осмотра помещений в одной из квартир обнаружен труп ... подробнее →

Ситуация на КПВВ Донбасса утром 17 января

17.01.2022 14:00

Сегодня, 17 января, все КПВВ в районе проведения ООС открыты с 08:00 до 16:00, однако фактически пропускные операции происходят только на двух, это "Станица Луганская" и "Новотроицкое". Об этом ... подробнее →

Фильм о детях Донбасса представят на Берлинском кинофестивале

17.01.2022 13:00

Документальный фильм "Терриконы" Тараса Томенко отобран в конкурсную программу 72-го Берлинского кинофестиваля, передает Укргоскино. Мировая премьера созданной при поддержке Госкино киноленты ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 января

17.01.2022 12:00

В Украине по состоянию на 17 января зафиксировано 5072 новых случая COVID-19. Умерли от коронавируса 78 человек. Об этом сообщает Минздрав . Больше всего заражений за сутки во Львовской области ... подробнее →

Порошенко вернулся в Украину, где его ждет суд (ВИДЕО)

17.01.2022 11:00

Петр Порошенко, который провел последние недели в дипломатическом турне в странах Европы, прилетел в Киев 17 января рейсовым самолетом из Варшавы (борт сел в аэропорту Киев (Жуляны) в 09:03), сообщает ... подробнее →

Украинский военный ранен возле Екатериновки на Донбассе

17.01.2022 10:00

За прошедшие сутки, 16 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбук. Так, в сторону Екатериновки ... подробнее →

На Донетчине восстановили подачу воды в Торецк

17.01.2022 09:00

16 января был завершен ремонт на водопроводе "Горловка — Торецк". Устранены все ранее обнаруженные порывы. Возобновлена работа фильтровальной станции. Началась подача и раскачка воды на город. ... подробнее →

Житель Харькова предложил свою землю под базу НАТО

17.01.2022 08:00

Харьковчанин написал заявление в НАТО - хочет вступить в Альянс. Об этом сообщает Telegram-канал Инсайдер UA в воскресенье, 16 января. "Мужчина выразил желание лично вступить в Альянс и предлагает ... подробнее →

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