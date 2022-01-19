В Днепропетровской области боевика "ДНР" осудили на 8 лет

19.01.2022 18:00

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вынес приговор участнику террористической организации "ДНР". Боевика осудили на 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД ... подробнее →

Суд избрал Порошенко меру пресечения

19.01.2022 16:00

Петру Порошенко в Печерском суде Киева 19 января избрали меру пресечения в виде личного обязательства, сообщает 24 канал . Согласно решению суда, пятый президент должен сдать все свои паспорта и не ... подробнее →

Кабмин сократил срок действия COVID-сертификатов

19.01.2022 14:00

В Украине сократили срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней. Решение принято на заседании Кабмина 19 января. Сертификаты, подтверждающие вакцинацию от острой ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 января

19.01.2022 12:00

За минувшие сутки, 18 января, в Украине коронавирус выявлен у 12 815 человек. Умерли 163 человека. Об этом сообщает Минздрав . Больше всего новых COVID-случаев за сутки в Ивано-Франковской области ... подробнее →

Эрдоган предложил Зеленскому и Путину провести встречу в Турции

19.01.2022 10:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил свое содействие для решения конфликта между Украиной и РФ. Он заявил о готовности своей страны предоставить площадку для переговоров президентов Украины ... подробнее →

За минувшие сутки на Донбассе обстрелов не зафиксировано

19.01.2022 08:00

На Донбассе за прошедшие сутки, 18 января, вражеские войска не нарушали режим тишины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. По состоянию на 7 часов утра текущих суток нарушений режима ... подробнее →

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