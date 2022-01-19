Суд избрал Порошенко меру пресечения 19.01.2022 16:00 Петру Порошенко в Печерском суде Киева 19 января избрали меру пресечения в виде личного обязательства, сообщает 24 канал . Согласно решению суда, пятый президент должен сдать все свои паспорта и не ... подробнее →

Кабмин сократил срок действия COVID-сертификатов 19.01.2022 14:00 В Украине сократили срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней. Решение принято на заседании Кабмина 19 января. Сертификаты, подтверждающие вакцинацию от острой ... подробнее →