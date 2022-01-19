В Днепропетровской области боевика "ДНР" осудили на 8 лет19.01.2022 18:00
Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вынес приговор участнику террористической организации "ДНР". Боевика осудили на 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД ... подробнее →
Суд избрал Порошенко меру пресечения19.01.2022 16:00
Петру Порошенко в Печерском суде Киева 19 января избрали меру пресечения в виде личного обязательства, сообщает 24 канал . Согласно решению суда, пятый президент должен сдать все свои паспорта и не ... подробнее →
Кабмин сократил срок действия COVID-сертификатов19.01.2022 14:00
В Украине сократили срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней. Решение принято на заседании Кабмина 19 января. Сертификаты, подтверждающие вакцинацию от острой ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 января19.01.2022 12:00
За минувшие сутки, 18 января, в Украине коронавирус выявлен у 12 815 человек. Умерли 163 человека. Об этом сообщает Минздрав . Больше всего новых COVID-случаев за сутки в Ивано-Франковской области ... подробнее →
Эрдоган предложил Зеленскому и Путину провести встречу в Турции19.01.2022 10:00
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил свое содействие для решения конфликта между Украиной и РФ. Он заявил о готовности своей страны предоставить площадку для переговоров президентов Украины ... подробнее →
За минувшие сутки на Донбассе обстрелов не зафиксировано19.01.2022 08:00
На Донбассе за прошедшие сутки, 18 января, вражеские войска не нарушали режим тишины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. По состоянию на 7 часов утра текущих суток нарушений режима ... подробнее →
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