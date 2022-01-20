СБУ разоблачила 13 членов НВФ "Луганский округ донских казаков"

20.01.2022 17:00

В ходе комплексных действий СБУ установила личности 13 главварей и активных участников так называемого "Луганского округа донских казаков", воевавших против сил АТО в составе пророссийских незаконных ... подробнее →

В Мариупольской ТГ приступили к работе пять "шерифов"

20.01.2022 16:00

Проект «Полицейский офицер общины» заработал в Мариупольской ТГ. О безопасности 19 тысяч граждан будут заботиться пять полицейских. 19 января офицеры получили современные офисы и новые ... подробнее →

Часть Донетчины осталась без воды из-за порыва на водоводе

20.01.2022 15:00

На Донетчине из-за порыва на водоводе и ремонтных работ была приостановлена и ограничена подача воды в ряде населенных пунктов. Об этом сообщает КП Вода Донбасса. "Сегодня в связи с проведением ... подробнее →

Зеленский почтил память павших защитников Донецкого аэропорта

20.01.2022 14:00

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в чествовании памяти украинских военных, погибших в этот день за свободу, независимость и территориальную целостность нашего государства. Об этом ... подробнее →

Ляшко объявил о начале новой волны коронавируса

20.01.2022 13:00

Глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге в четверг, 20 января, объявил о начале новой волны коронавируса в Украине. "В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 января

20.01.2022 12:00

В Украине за минувшие сутки, 19 января, зафиксировано 18 479 новых COVID-случаев. Умер 131 человек. Об этом сообщает Минздрав . Больше всего новых заражений за сутки в Ивано-Франковской области ... подробнее →

На КПВВ "Станица Луганская" заработал модульный пункт вакцинации

20.01.2022 11:00

На территории сервисной зоны контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" организован пункт вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно ... подробнее →

Шведские дипломаты посетили зону ООС

20.01.2022 10:00

Шведские дипломаты ознакомились с текущей ситуацией в вопросе безопасности в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. "Район проведения операции ... подробнее →

Зеленский обратился к украинцам по поводу риска военной агрессии РФ (ВИДЕО)

20.01.2022 09:00

Президент Владимир Зеленский заявил, что риски из-за российской агрессии существуют уже не первый год и не стали большими. Об этом он отметил в видеообращении, сообщает Укринформ . “Разве ... подробнее →

На Донбассе трое суток сохраняется режим тишины

20.01.2022 08:00

Режим тишины сохраняется на Донбассе трое суток, сообщает пресс-центр штаба ООС. "Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию ... подробнее →

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