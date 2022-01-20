СБУ разоблачила 13 членов НВФ "Луганский округ донских казаков" 20.01.2022 17:00 В ходе комплексных действий СБУ установила личности 13 главварей и активных участников так называемого "Луганского округа донских казаков", воевавших против сил АТО в составе пророссийских незаконных ... подробнее →

В Мариупольской ТГ приступили к работе пять "шерифов" 20.01.2022 16:00 Проект «Полицейский офицер общины» заработал в Мариупольской ТГ. О безопасности 19 тысяч граждан будут заботиться пять полицейских. 19 января офицеры получили современные офисы и новые ... подробнее →

Часть Донетчины осталась без воды из-за порыва на водоводе 20.01.2022 15:00 На Донетчине из-за порыва на водоводе и ремонтных работ была приостановлена и ограничена подача воды в ряде населенных пунктов. Об этом сообщает КП Вода Донбасса. "Сегодня в связи с проведением ... подробнее →