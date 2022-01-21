Укрепить иммунитет – легко!21.01.2022 18:00
Вредные привычки, употребление нездоровой пищи, плохая экология и постоянные стрессы снижают защитные функции организма. Как определить ослабленный иммунитет По частоте возникновения простудных ... подробнее →
На КПВВ Станица Луганская уже вакцинировались более 70 человек (ВИДЕО)21.01.2022 17:00
Модуль для прививки от COVID-19 на КПВВ Станица Луганская установили 5 дней назад. За это время в нем вакцинировались более 70 человек, сообщает Суспільне . Как рассказала медицинская сестра Лариса ... подробнее →
На Донетчине двоих мужчин будут судить за кинопиратство21.01.2022 15:00
Мариупольской окружной прокуратурой впервые в Донецкой области направлен в суд обвинительный акт в отношении двух граждан Украины по факту нарушения авторского права по предварительному сговору ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 января21.01.2022 13:00
В Украине за минувшие сутки, 20 января, коронавирус обнаружен у 20 156 человек. Умерли 150 человек. Об этом сообщает Минздрав . Больше всего новых случаев за сутки в Ивано-Франковской (2427), ... подробнее →
В прифронтовой Авдеевке возобновил работу городской суд21.01.2022 11:00
Авдеевский городской суд, не работавший 7 лет, возобновил свою работу. Об этом Свободному радио сообщила и.о. пресс-секретаря Селидовского городского суда Ольга Маничева. “19 января 2022 года ... подробнее →
Делегация Парламента Великобритании посетила зону ООС21.01.2022 09:00
Район проведения операции Объединенных сил посетила делегация Комитета по иностранным делам Парламента Великобритании. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. "Заместитель командующего Объединенными ... подробнее →
В зоне ООС возобновились обстрелы21.01.2022 08:00
На Донбассе за прошедшие сутки, 20 января, было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вражеских войск. Потерь среди военнослужащих нет. Об этом сообщает штаб ООС . ... подробнее →
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