Приоритеты-2022 в законопроектах

22.01.2022 16:00

В этом году депутатов ждет не менее активный труд, чем в прошлом. В планах на 2022 год много законов, которые должны завершить важные реформы. В частности, это реформы СБУ и градостроительства, ... подробнее →

С понедельника Ивано-Франковская область переходит в красную карантинную зону

22.01.2022 14:00

Ивано-Франковская область переходит в красную зону адаптивного карантина. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на своем внеочереном заседании. Об этом сообщил министр ... подробнее →

22 января - День Соборности Украины

22.01.2022 12:00

Сегодня Украина отмечает День Соборности – праздник, который символизирует единство украинцев, сообщает Корреспондент.net . День Соборности Украины – государственный праздник, который ... подробнее →

Прогноз погоды на выходные

22.01.2022 10:00

На выходные в Украине ожидается в основном солнечная погода, но кое-где будет идти снег, сообщает Гидрометцентр . В субботу, 22 января, на большей части территории Украины синоптики прогнозируют ... подробнее →

Сегодня в Донецке временно перекроют движение транспорта в районе «Донгормаша»

22.01.2022 08:00

Сегодня в неподконтрольном Украине Донецке на остановочном пункте «Завод «Донгормаш» по ул. Куприна запланировано проведение памятного митинга, поминальной панихиды и возложения ... подробнее →

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