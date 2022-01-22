Приоритеты-2022 в законопроектах 22.01.2022 16:00 В этом году депутатов ждет не менее активный труд, чем в прошлом. В планах на 2022 год много законов, которые должны завершить важные реформы. В частности, это реформы СБУ и градостроительства, ... подробнее →

С понедельника Ивано-Франковская область переходит в красную карантинную зону 22.01.2022 14:00 Ивано-Франковская область переходит в красную зону адаптивного карантина. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на своем внеочереном заседании. Об этом сообщил министр ... подробнее →