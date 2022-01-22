Приоритеты-2022 в законопроектах22.01.2022 16:00
В этом году депутатов ждет не менее активный труд, чем в прошлом. В планах на 2022 год много законов, которые должны завершить важные реформы. В частности, это реформы СБУ и градостроительства, ... подробнее →
С понедельника Ивано-Франковская область переходит в красную карантинную зону22.01.2022 14:00
Ивано-Франковская область переходит в красную зону адаптивного карантина. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на своем внеочереном заседании. Об этом сообщил министр ... подробнее →
22 января - День Соборности Украины22.01.2022 12:00
Сегодня Украина отмечает День Соборности – праздник, который символизирует единство украинцев, сообщает Корреспондент.net . День Соборности Украины – государственный праздник, который ... подробнее →
Прогноз погоды на выходные22.01.2022 10:00
На выходные в Украине ожидается в основном солнечная погода, но кое-где будет идти снег, сообщает Гидрометцентр . В субботу, 22 января, на большей части территории Украины синоптики прогнозируют ... подробнее →
Сегодня в Донецке временно перекроют движение транспорта в районе «Донгормаша»22.01.2022 08:00
Сегодня в неподконтрольном Украине Донецке на остановочном пункте «Завод «Донгормаш» по ул. Куприна запланировано проведение памятного митинга, поминальной панихиды и возложения ... подробнее →
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