Гороскоп на неделю с 24 по 30 января23.01.2022 15:00
ОВЕН Благоприятная неделя для Овнов марта и первой декады апреля. Вам неплохо удастся проявить себя в коллективных делах. Общение с друзьями тоже принесет выгоду. А еще это подходящее время для ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 января23.01.2022 13:00
За прошедшие сутки, 22 января, в Украине зафиксировали 15 444 случая заражения коронавирусом. Об этом в Фейсбуке сообщает Министерство здравоохранения . "За сутки 22 января в Украине зафиксировано 15 ... подробнее →
Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня23.01.2022 11:00
За прошедшие сутки, 22 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения: 3 обстрела, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, а также ... подробнее →
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- Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области13:00
- В ОРДО объявили о подорожании проезда еще в трех городах12:00
- В Станице Луганской под обстрел оккупантов попал детский сад11:00
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