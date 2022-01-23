Гороскоп на неделю с 24 по 30 января23.01.2022 15:00
ОВЕН Благоприятная неделя для Овнов марта и первой декады апреля. Вам неплохо удастся проявить себя в коллективных делах. Общение с друзьями тоже принесет выгоду. А еще это подходящее время для ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 января23.01.2022 13:00
За прошедшие сутки, 22 января, в Украине зафиксировали 15 444 случая заражения коронавирусом. Об этом в Фейсбуке сообщает Министерство здравоохранения . "За сутки 22 января в Украине зафиксировано 15 ... подробнее →
Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня23.01.2022 11:00
За прошедшие сутки, 22 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения: 3 обстрела, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, а также ... подробнее →
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- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 января10:00
- Сутки в ООС: 10 обстрелов, есть раненый09:00
- Гороскоп на неделю с 24 по 30 января15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 января13:00
- Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня11:00
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- На Донетчине двоих мужчин будут судить за кинопиратство
- Делегация Парламента Великобритании посетила зону ООС
- Укрепить иммунитет – легко!
- На КПВВ Станица Луганская уже вакцинировались более 70 человек (ВИДЕО)
- Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня
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