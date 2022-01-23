Гороскоп на неделю с 24 по 30 января 23.01.2022 15:00 ОВЕН Благоприятная неделя для Овнов марта и первой декады апреля. Вам неплохо удастся проявить себя в коллективных делах. Общение с друзьями тоже принесет выгоду. А еще это подходящее время для ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 января 23.01.2022 13:00 За прошедшие сутки, 22 января, в Украине зафиксировали 15 444 случая заражения коронавирусом. Об этом в Фейсбуке сообщает Министерство здравоохранения . "За сутки 22 января в Украине зафиксировано 15 ... подробнее →