От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены? 24.01.2022 17:00 Украинцев не удивить ростом цен. Многие граждане помнят гиперинфляцию 90-х, неопределенность начала нулевых и резкий скачок 2014 года. Сегодня ситуация не так драматична, но на фоне пандемии, войны и ... подробнее →

Зеленский созывает экстренное заседание СНБО 24.01.2022 16:00 Президент Владимир Зеленский решил в понедельник, 24 января, провести заседание СНБО, сообщается на сайте Совбеза. "На заседании будут рассмотрены вопросы мер по обеспечению национальной ... подробнее →

Назван самый распространенный симптом штамма Омикрон 24.01.2022 14:00 В Бангладеш 73% пациентов со штаммом коронавируса Омикрон жаловались на насморк. Об этом сообщил официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам, передает ... подробнее →