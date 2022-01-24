От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?24.01.2022 17:00
Украинцев не удивить ростом цен. Многие граждане помнят гиперинфляцию 90-х, неопределенность начала нулевых и резкий скачок 2014 года. Сегодня ситуация не так драматична, но на фоне пандемии, войны и ... подробнее →
Зеленский созывает экстренное заседание СНБО24.01.2022 16:00
Президент Владимир Зеленский решил в понедельник, 24 января, провести заседание СНБО, сообщается на сайте Совбеза. "На заседании будут рассмотрены вопросы мер по обеспечению национальной ... подробнее →
Назван самый распространенный симптом штамма Омикрон24.01.2022 14:00
В Бангладеш 73% пациентов со штаммом коронавируса Омикрон жаловались на насморк. Об этом сообщил официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам, передает ... подробнее →
"Ковидную" тысячу с сегодняшнего дня можно потратить на лекарства24.01.2022 12:00
С 24 января полностью вакцинированные украинцы от 60 лет могут потратить 1 тысячу гривен на лекарства. Об этом сообщает РБК-Украина . Правительство приняло необходимые для этого решения. Лица от 60 ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 января24.01.2022 10:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них заразились 1 826 детей и 224 медработника. Об этом сообщает Минздрав . Отмечается, что за ... подробнее →
Сутки в ООС: 10 обстрелов, есть раненый24.01.2022 09:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, восемь из которых - с применением запрещенного Минскими ... подробнее →
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