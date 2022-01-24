Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 января

24.01.2022 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них заразились 1 826 детей и 224 медработника. Об этом сообщает Минздрав . Отмечается, что за ... подробнее →

Сутки в ООС: 10 обстрелов, есть раненый

24.01.2022 09:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, восемь из которых - с применением запрещенного Минскими ... подробнее →

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