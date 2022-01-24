От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?

24.01.2022 17:00

Украинцев не удивить ростом цен. Многие граждане помнят гиперинфляцию 90-х, неопределенность начала нулевых и резкий скачок 2014 года. Сегодня ситуация не так драматична, но на фоне пандемии, войны и ... подробнее →

Зеленский созывает экстренное заседание СНБО

24.01.2022 16:00

Президент Владимир Зеленский решил в понедельник, 24 января, провести заседание СНБО, сообщается на сайте Совбеза. "На заседании будут рассмотрены вопросы мер по обеспечению национальной ... подробнее →

Назван самый распространенный симптом штамма Омикрон

24.01.2022 14:00

В Бангладеш 73% пациентов со штаммом коронавируса Омикрон жаловались на насморк. Об этом сообщил официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам, передает ... подробнее →

"Ковидную" тысячу с сегодняшнего дня можно потратить на лекарства

24.01.2022 12:00

С 24 января полностью вакцинированные украинцы от 60 лет могут потратить 1 тысячу гривен на лекарства. Об этом сообщает РБК-Украина . Правительство приняло необходимые для этого решения. Лица от 60 ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 января

24.01.2022 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них заразились 1 826 детей и 224 медработника. Об этом сообщает Минздрав . Отмечается, что за ... подробнее →

Сутки в ООС: 10 обстрелов, есть раненый

24.01.2022 09:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, восемь из которых - с применением запрещенного Минскими ... подробнее →

Показано c 1 по 6 (из 6 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх