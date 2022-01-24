От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?24.01.2022 17:00
Украинцев не удивить ростом цен. Многие граждане помнят гиперинфляцию 90-х, неопределенность начала нулевых и резкий скачок 2014 года. Сегодня ситуация не так драматична, но на фоне пандемии, войны и ... подробнее →
Зеленский созывает экстренное заседание СНБО24.01.2022 16:00
Президент Владимир Зеленский решил в понедельник, 24 января, провести заседание СНБО, сообщается на сайте Совбеза. "На заседании будут рассмотрены вопросы мер по обеспечению национальной ... подробнее →
Назван самый распространенный симптом штамма Омикрон24.01.2022 14:00
В Бангладеш 73% пациентов со штаммом коронавируса Омикрон жаловались на насморк. Об этом сообщил официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам, передает ... подробнее →
"Ковидную" тысячу с сегодняшнего дня можно потратить на лекарства24.01.2022 12:00
С 24 января полностью вакцинированные украинцы от 60 лет могут потратить 1 тысячу гривен на лекарства. Об этом сообщает РБК-Украина . Правительство приняло необходимые для этого решения. Лица от 60 ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 января24.01.2022 10:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них заразились 1 826 детей и 224 медработника. Об этом сообщает Минздрав . Отмечается, что за ... подробнее →
Сутки в ООС: 10 обстрелов, есть раненый24.01.2022 09:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, восемь из которых - с применением запрещенного Минскими ... подробнее →
- Сутки в ООС: 10 обстрелов, есть раненый09:00
- Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня11:00
- Сегодня в Донецке временно перекроют движение транспорта в районе «Донгормаша»08:00
- На КПВВ Станица Луганская уже вакцинировались более 70 человек (ВИДЕО)17:00
- На Донетчине двоих мужчин будут судить за кинопиратство15:00
- В прифронтовой Авдеевке возобновил работу городской суд11:00
- Делегация Парламента Великобритании посетила зону ООС09:00
- В зоне ООС возобновились обстрелы08:00
- СБУ разоблачила 13 членов НВФ "Луганский округ донских казаков"17:00
- В Мариупольской ТГ приступили к работе пять "шерифов"16:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Зеленский созывает экстренное заседание СНБО16:00
- Назван самый распространенный симптом штамма Омикрон14:00
- "Ковидную" тысячу с сегодняшнего дня можно потратить на лекарства12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 января10:00
- Сутки в ООС: 10 обстрелов, есть раненый09:00
- Гороскоп на неделю с 24 по 30 января15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 января13:00
- Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня11:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Гороскоп на неделю с 24 по 30 января
- Сегодня в Донецке временно перекроют движение транспорта в районе «Донгормаша»
- Зеленский созывает экстренное заседание СНБО
- Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня
- Сутки в ООС: 10 обстрелов, есть раненый
- Приоритеты-2022 в законопроектах
- 22 января - День Соборности Украины
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 января
- Назван самый распространенный симптом штамма Омикрон
- Прогноз погоды на выходные