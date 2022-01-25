В ОРДО назвали число местных предпринимателей 25.01.2022 17:00 Число зарегистрированных в ОРДО субъектов хозяйствования в 2021 году осталось почти на уровне 2020-го. Об этом сообщили в так называемом "министерстве доходов и сборов". "В течение 2021 года в ... подробнее →

Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине? 25.01.2022 15:00 Более четверти украинцев не считают дискриминацию серьезной проблемой. Однако каждый из нас регулярно сталкивается с разнообразными ее проявлениями – на улице, в транспорте, в офисе, в магазине, ... подробнее →