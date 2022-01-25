В ОРДО назвали число местных предпринимателей25.01.2022 17:00
Число зарегистрированных в ОРДО субъектов хозяйствования в 2021 году осталось почти на уровне 2020-го. Об этом сообщили в так называемом "министерстве доходов и сборов". "В течение 2021 года в ... подробнее →
Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против штамма "Омикрон"25.01.2022 16:00
Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech начали клинические исследования вакцины против коронавируса, в частности, против штамма "Омикрон". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт компании ... подробнее →
Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?25.01.2022 15:00
Более четверти украинцев не считают дискриминацию серьезной проблемой. Однако каждый из нас регулярно сталкивается с разнообразными ее проявлениями – на улице, в транспорте, в офисе, в магазине, ... подробнее →
Кабмин перевел в красную зону карантина вторую область25.01.2022 14:00
Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на заседании во вторник, 25 января, приняла решение перевести в красную зону карантина Ровенскую область, сообщил ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 января25.01.2022 13:00
В Украине за минувшие сутки число заболевших коронавирусом выросло. Так, если накануне сообщалось о 12 915 новых COVID-случаев, то на сегодня зафиксировано 19 118 инфицированных. Из них 2 809 детей и ... подробнее →
В Славянске "заминировали" все школы25.01.2022 12:00
В Славянске поступило сообщение о минировании городских школ в спецсслужбы. Об этом сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях Он призвал жителей города сохранять спокойствие. "Сохраняем спокойствие! ... подробнее →
На Донетчине возобновили водоснабжение 13 населенных пунктов25.01.2022 11:00
Восстановлено водоснабжение ряда населенных пунктов Донецкой области после ликвидации аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщает ДонОГА. Устранено повреждение диаметром 1400 мм на участке ... подробнее →
Зеленский анонсировал расширение программы єПідтримка25.01.2022 10:00
Расширение программы єПідтримка анонсировал в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. Украинцы после бустерной прививки смогут получить еще 500 гривен на карточку єПідтримка. Так ... подробнее →
Советники "нормандской четверки" согласовали встречу в Париже25.01.2022 09:00
Все участники встречи политических советников лидеров "нормандской четверки" подтвердили свое участие в саммите, который состоится 26 января в Париже. Об этом заявил глава Офиса президента Украины ... подробнее →
За сутки в ООС один обстрел, потерь нет25.01.2022 08:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает в утренней сводке штаб ООС. "В сторону ... подробнее →
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