Министерство образования и науки направило управлениям образования и руководителям школ, колледжей, техникумов и вузов в некоторых регионах рекомендательные письма с просьбой перейти на дистанционное ... подробнее →

Ученые Европейского университета в Санкт-Петербурге провели первое сравнительное исследования эффективности всех российских вакцин на предмет защиты от штамма коронавируса Дельта. Эффективность ... подробнее →

В ночь на 26 января на официальный сайт Украины (ukraine.ua) подвергся кибератаке. В результате он в течение нескольких часов был недоступен для пользователей. Об этом сообщает МИД Украины. ... подробнее →

В ОП опровергли информацию о прямых переговорах с ОРДЛО 26.01.2022 12:00 Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг сообщения в ряде СМИ о возможных прямых переговорах с боевиками из ОРДО и ОРЛО, сообщает РБК-Украина . "Позиция Украины, которую много раз ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 января 26.01.2022 10:00 В Украине число заболевших коронавирусом снова выросло. Так, накануне сообщалось о 19 118 инфицированных, а за минувшие сутки заразилось уже 24 321 украинец. Из них 2 809 детей и 642 медработника. Об ... подробнее →