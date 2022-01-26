Хакеры атаковали официальный сайт Украины

26.01.2022 16:00

В ночь на 26 января на официальный сайт Украины (ukraine.ua) подвергся кибератаке. В результате он в течение нескольких часов был недоступен для пользователей. Об этом сообщает МИД Украины. ... подробнее →

Рада изменила границы города Угледар

26.01.2022 15:00

Верховная Рада увеличила границы города Угледар Волновахского района Донецкой области. Соответствующее постановление поддержали 277 голосами народных депутатов на заседании в среду. Документом ... подробнее →

Ученые из Санкт-Петербурга оценили эффективность российских COVID-вакцин

26.01.2022 14:00

Ученые Европейского университета в Санкт-Петербурге провели первое сравнительное исследования эффективности всех российских вакцин на предмет защиты от штамма коронавируса Дельта. Эффективность ... подробнее →

МОН рекомендовало школам, колледжам и вузам перейти на дистанционку

26.01.2022 13:00

Министерство образования и науки направило управлениям образования и руководителям школ, колледжей, техникумов и вузов в некоторых регионах рекомендательные письма с просьбой перейти на дистанционное ... подробнее →

В ОП опровергли информацию о прямых переговорах с ОРДЛО

26.01.2022 12:00

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг сообщения в ряде СМИ о возможных прямых переговорах с боевиками из ОРДО и ОРЛО, сообщает РБК-Украина . "Позиция Украины, которую много раз ... подробнее →

Уже более пяти тысяч мариупольских пенсионеров получили "ковидные" продуктовые корзины

26.01.2022 11:00

В Мариуполе департамент социальной защиты населения продолжает выдачу продуктовых корзин. Их могут получить жители города старше 70 лет, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19. На сегодняшний ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 января

26.01.2022 10:00

В Украине число заболевших коронавирусом снова выросло. Так, накануне сообщалось о 19 118 инфицированных, а за минувшие сутки заразилось уже 24 321 украинец. Из них 2 809 детей и 642 медработника. Об ... подробнее →

В Украину прибыли ещё 300 Javelin из США

26.01.2022 09:00

В аэропорт Борисполь прибыл третий американский самолет с летальным оружием из пакета помощи на сумму 200 миллионов долларов. В часности, Украина получила 300 Javelin. Об этом вечером в понедельник, ... подробнее →

Сутки в ООС: пять обстрелов, есть раненые

26.01.2022 08:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает в утренней сводке штаб ООС. "В сторону Авдеевки ... подробнее →

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