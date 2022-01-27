Сегодня Луганщину посетили представители Министерства обороны Латвийской республики, сообщает Восточный Вариант . Делегация из Латвии побывала в Луганском областном лицее с усиленной ... подробнее →

Турция предложила проводить заседания ТКГ по Донбассу в Стамбуле. Об этом сообщает ОБСЕ . Инициативу о переносе переговоров в Турцию озвучил спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине. "Турция ... подробнее →

Депутаты горсовета Краматорска на очередной сессии 26 января поддержали проект решения о повышении стипендий долгожителям города, сообщает "Восточный проект" . В принятом решении сумма стипендий ... подробнее →

Поисковый сервис Google разместил на стартовой странице дудл в честь 180-летия со дня рождения украинского художника Архипа Куинджи. "Мастер света", как называли Архипа Куинджи, родился 27 января 1842 ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 января 27.01.2022 12:00 В Украине за сутки резко увеличилось число заболевших коронавирусом. Так, накануне сообщалось о 24 321 COVID-случае. А за минувшие 24 часа заболело уже 32 393 человека. Из них 4 847 детей и 797 ... подробнее →

На Донбассе сутки прошли без обстрелов 27.01.2022 11:00 За прошедшие сутки, 26 января, и на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщает в утренней сводке штаб ... подробнее →

НАТО направила России письменный ответ на предложения по "гарантиям безопасности" 27.01.2022 10:00 НАТО в среду параллельно с США передала российской стороне свои письменные предложения по безопасности в ответ на требование Кремля. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает ... подробнее →