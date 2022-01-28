В Украине провели первые стрельбы из британских ПТРК NLAW28.01.2022 17:00
28 января на базе 184-го Учебного центра провели первые учебно-боевые стрельбы из британского противотанкового ракетного комплекса NLAW. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко в ... подробнее →
В ОРДО проверяют информацию о минировании 17 зданий в трех городах28.01.2022 15:00
Силовики ОРДО сегодня получили анонимную информацию о минировании в общей сложности 17 зданий в Донецке, Макеевке и Горловке. Об этом сообщили в пресс-службе "МВД ДНР". "Утром 28 января в органы ... подробнее →
На Донетчине 136 школ перешли на дистанционный режим обучения28.01.2022 14:00
В связи с началом очередной волны заболеваемости COVID-19 часть учебных заведений Донецкой области переходят на дистанционную форму обучения.Об этом сообщает ДонОГА. В целом по дистанционной форме ... подробнее →
В Киеве разоблачен агент российских спецслужб28.01.2022 13:00
СБУ разоблачила очередного агента РФ в столице Украины. По данным следствия, его завербовало так называемое "МГБ ДНР", контролируемое российскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. В ... подробнее →
В Мариуполе "заминировали" 5 школ и дворец культуры28.01.2022 12:00
С самого утра в мариупольские школы поступили сообщения о возможном минировании школ № 9, 19, 21, 47 и 51. Впоследствии такое сообщение получил и Левобережный районный Дом детского и юношеского ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 января28.01.2022 10:00
В Украине за сутки зафиксировано 34 408 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них 5 341 ребенок и 808 медработников. Накануне сообщалось о 32 393 COVID-случая. Об этом сообщает Минздрав . За ... подробнее →
В ООС два нарушения режима "тишины" за сутки28.01.2022 09:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на семь часов утра пятницы, 28 января, за прошедшие сутки, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает ... подробнее →
Зеленский провел "долгий телефонный разговор" с Байденом28.01.2022 08:00
Президент Украины Владимир Зеленский вечером в четверг, 27 января, переговорил с американским лидером Джо Байденом. Об этом Зеленский рассказал в Twitter . "Имел долгий телефонный разговор с ... подробнее →
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