Сервис QIWI перестал работать на территории ОРДЛО

29.01.2022 17:00

Ресурсы ОРДО сообщают, что платежный сервис QIWI начал блокировать любые финансовые операции на территории ОРДЛО. Об этом сообщает Восточный Вариант . Как уточняют ресурсы, при попытке совершения ... подробнее →

Отделение Ощадбанка в прифронтовой Марьинке закрылось на карантин

29.01.2022 15:00

ТВБО № 10004/0396 филиала - ДОУ АО «Ощадбанк» в городе Марьинка временно не будет работать. Об этом сообщает Марьинская ВГА. Работу отделения остановили в связи с болезнью работников ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 января

29.01.2022 13:00

В Украине третий день подряд фиксируют рекордное число случаев коронавируса - за минувшие сутки подтвердили 37351 случай, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 29 января. При этом среди ... подробнее →

Самолет США доставил в Украину 81 тонну боеприпасов

29.01.2022 11:00

В Украину в пятницу, 28 января, прибыл самолет с очередной партией военной помощи от США. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. "На этот раз четвертая "птица" доставила в Украину ... подробнее →

На Донбассе больше суток сохраняется режим прекращения огня

29.01.2022 10:00

За минувшие сутки на Донбассе не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня, сообщается в утренней сводке штаба ООС в субботу, 29 января. Также обстрелов не зафиксировано с начала ... подробнее →

Зеленский провел встречу с иностранными журналистами (ВИДЕО)

29.01.2022 09:00

Владимир Зеленский собрал на Банковой иностранных журналистов, чтобы успокоить их издания и западных партнеров, регулярно сообщающих о скорой атаке России против Украины, сообщает UA:Перший . ... подробнее →

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