Сервис QIWI перестал работать на территории ОРДЛО 29.01.2022 17:00 Ресурсы ОРДО сообщают, что платежный сервис QIWI начал блокировать любые финансовые операции на территории ОРДЛО. Об этом сообщает Восточный Вариант . Как уточняют ресурсы, при попытке совершения ... подробнее →

Отделение Ощадбанка в прифронтовой Марьинке закрылось на карантин 29.01.2022 15:00 ТВБО № 10004/0396 филиала - ДОУ АО «Ощадбанк» в городе Марьинка временно не будет работать. Об этом сообщает Марьинская ВГА. Работу отделения остановили в связи с болезнью работников ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 января 29.01.2022 13:00 В Украине третий день подряд фиксируют рекордное число случаев коронавируса - за минувшие сутки подтвердили 37351 случай, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 29 января. При этом среди ... подробнее →