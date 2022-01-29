Сервис QIWI перестал работать на территории ОРДЛО29.01.2022 17:00
Ресурсы ОРДО сообщают, что платежный сервис QIWI начал блокировать любые финансовые операции на территории ОРДЛО. Об этом сообщает Восточный Вариант . Как уточняют ресурсы, при попытке совершения ... подробнее →
Отделение Ощадбанка в прифронтовой Марьинке закрылось на карантин29.01.2022 15:00
ТВБО № 10004/0396 филиала - ДОУ АО «Ощадбанк» в городе Марьинка временно не будет работать. Об этом сообщает Марьинская ВГА. Работу отделения остановили в связи с болезнью работников ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 января29.01.2022 13:00
В Украине третий день подряд фиксируют рекордное число случаев коронавируса - за минувшие сутки подтвердили 37351 случай, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 29 января. При этом среди ... подробнее →
Самолет США доставил в Украину 81 тонну боеприпасов29.01.2022 11:00
В Украину в пятницу, 28 января, прибыл самолет с очередной партией военной помощи от США. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. "На этот раз четвертая "птица" доставила в Украину ... подробнее →
На Донбассе больше суток сохраняется режим прекращения огня29.01.2022 10:00
За минувшие сутки на Донбассе не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня, сообщается в утренней сводке штаба ООС в субботу, 29 января. Также обстрелов не зафиксировано с начала ... подробнее →
Зеленский провел встречу с иностранными журналистами (ВИДЕО)29.01.2022 09:00
Владимир Зеленский собрал на Банковой иностранных журналистов, чтобы успокоить их издания и западных партнеров, регулярно сообщающих о скорой атаке России против Украины, сообщает UA:Перший . ... подробнее →
- Зеленский вышел в Азовское море на катере береговой охраны16:00
- Жительница Марьинки получила осколочное ранение при обстреле15:00
- Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области13:00
- В ОРДО объявили о подорожании проезда еще в трех городах12:00
- В Станице Луганской под обстрел оккупантов попал детский сад11:00
- Сутки в ООС: 8 нарушений режима прекращения огня10:00
- Зеленский провел совещание на Донбассе08:00
- В ОРЛО открыли КПВВ "Счастье" для международного гумконвоя15:30
- С марта в Горловке и Донецке подорожает проезд в общественном транспорте15:00
- На Авдеевском коксохимзаводе погибли двое рабочих12:00
- Минздрав Украины одобрил «Паксловид» для лечения COVID-1917:00
- Зеленский вышел в Азовское море на катере береговой охраны16:00
- Жительница Марьинки получила осколочное ранение при обстреле15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 февраля14:00
- Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области13:00
- В ОРДО объявили о подорожании проезда еще в трех городах12:00
- В Станице Луганской под обстрел оккупантов попал детский сад11:00
- Сутки в ООС: 8 нарушений режима прекращения огня10:00
- С Закарпатья на Донбасс отправился "Поезд единения"09:00
- Зеленский провел совещание на Донбассе08:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Дончане рассказали о поездке в Украину через Станицу Луганскую
- Пенсионерка из Мариуполя попала на первую страницу The Times
- СМИ назвали народных депутатов, покинувших пределы Украины
- Ахметов и Новинский приехали в Мариуполь. Ожидается визит Зеленского
- Пушилин сменил "мэра" Макеевки
- В Станице Луганской под обстрел оккупантов попал детский сад
- С марта в Горловке и Донецке подорожает проезд в общественном транспорте
- На Донетчине двое военнослужащих устроили стрельбу в кафе
- Завтра пройдет очередной отбор на льготные кредиты для переселенцев
- На Авдеевском коксохимзаводе погибли двое рабочих